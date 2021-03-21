لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال مصدر ملكي، الأحد، إن قصر باكنغهام قد يفكر في تعيين شخص لقيادة جهوده حول التنوع لأن "هناك المزيد مما يتعين القيام به".

وأضاف المصدر: "التنوع قضية تم التعامل معها بجدية بالغة عبر الأسر المالكة. لدينا السياسات والإجراءات والبرامج المعمول بها ولكننا لم نشهد التقدم الذي نرغب فيه فيما يتعلق بالتمثيل وهناك المزيد الذي يتعين القيام به، ويمكننا دائمًا التحسين".

وقال المصدر الملكي إن العمل على القيام بذلك جار منذ بعض الوقت ويأتي بدعم كامل من الأسرة الملكية البريطانية.

وفيما يتعلق بالتقارير المتداولة في العديد من وسائل الإعلام البريطانية التي تفيد بأن العائلة المالكة قد تعين "رئيسًا للتنوع"، قال المصدر إنه "شيء يجب مراعاته"، لكن "من السابق لأوانه" الإعلان عن أي "خطط ثابتة".

وأشار المصدر إلى أنه "يجري النظر في الكثير من التدابير. من المؤكد أن فكرة قيام شخص ما بقيادة هذا العمل والنظر إلى التنوع/ الشمول عبر الأسر الثلاث هو أمر يجب مراعاته. من السابق لأوانه الإعلان عن أي خطط ثابتة".

وتابع: "نحن نستمع ونتعلم من أجل الحصول على هذا بشكل صحيح".

يأتي هذا بعد أسابيع من إعلان هاري وميغان، دوق ودوقة ساسكس، لأوبرا وينفري أن أحد أفراد العائلة المالكة - وليس الملكة أو الأمير فيليب - أثار مسألة مدى كون الطفل الذي لم يولد بعد، داكن اللون.