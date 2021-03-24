نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—كشفت السلطات الأمريكية، الثلاثاء، عن هوية المشتبه به بتنفيذ عملية إطلاق النار داخل متجر في بولدر بكولورادو والتي راح ضحيتها 10 قتلى من بينهم عنصر بالشرطة.

المشتبة به يدعى أحمد العليوي العيسى ويبلغ من العمر 21 عاما وفقا لما كشفته مفوض شرطة منطقة بولدر، ماريس هيرولد، وذلك بعد تصريحات سابقة أكدت فيها على احتجاز الشرطة لشخص واحد في هذه القضية.

علي العليوي العيسى البالغ من العمر 34 عاما، شقيق المشتبه به من عائلة مهاجرة من سوريا قال لـCNN إن الأخير كان يعاني من أمراض عقلية وأنه تعرض للتنمر في المدرسة الثانوية بسبب اسمه وكونه مسلما وهذا قد يكون سببا في كونه "غير اجتماعي".

وتابع علي الذي يسكن في الشقة ذاتها مع المشتبه به، أن شقيقه مر بـ"فوبيا" أن هناك أشخاصا يلاحقونه العام 2014 لدرجة أنه قام بتغطية الكاميرا الموجودة على حاسوبه كي لا يُرى، مضيفا أن شقيقه لم يكن له اهتمامات سياسية أو دينية كبيرة وأنه لم يسمعه من قبل يهدد باستخدام العنف.

ووفقا لمكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" فإن أحمد صدر بحقه حكم العام 2018 بعد أن وجد مذنبا في قضية مهاجمة من الدرجة الثالثة ضد أحد وملائه في المدرسة.