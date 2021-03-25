كيف أجاب بايدن عند سؤاله عما إن كان يعتقد أن بوتين "قاتل"؟

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخيمس، إنه يتوقع الترشح لإعادة انتخابه في 2024، وأنه لا يعلم من سيكون منافسه الجمهوري آنذاك، وأضاف متهكمًا في حديثه عن سلفه دونالد ترامب: "يا إلهي، أفتقده".

وقال بايدن، خلال أول مؤتمر صحفي له منذ بداية ولايته: "نعم، خطتي هي الترشح لإعادة انتخابي. هذا هو توقعي".

وأعلن بايدن هدفا جديدًا، وهو توزيع 200 مليون جرعة لقاح في أول 100 يوم من توليه الرئاسة، بدلا من 100 مليون التي أعلنها من قبل، وذلك بعد تحقيق معدلات مرتفعة تخطت هذا السقف.

في حين حذر بايدن كوريا الشمالية من "ردود فعل" إذا استمرت في اختبار الصواريخ الباليستية، بعد إطلاقها للمرة الثانية في أقل من أسبوع.

وقال الرئيس الأمريكي إنه يتفق مع الرئيس آنذاك باراك أوباما الذي حذر في 2016 أثناء مغادرته منصبه من أن كوريا الشمالية هي أكبر تهديد وقضية في السياسة الخارجية، وأجاب ببساطة: "نعم".

وأضاف بايدن أنه "مستعد أيضًا لشكل من أشكال الدبلوماسية، لكن يجب أن تكون مشروطًا بالنتيجة النهائية لنزع السلاح النووي.. هذا ما نقوم به الآن، بالتشاور مع حلفائنا".

وأطلقت كوريا الشمالية يوم الخميس صاروخين باليستيين في ثاني إطلاق من نوعه في أقل من أسبوع.

وبشأن الانسحاب من أفغانستان، قال بايدن إنه سيكون "من الصعب" الالتزام بالموعد النهائي في الأول من مايو/أيار لسحب القوات الأمريكية، الذي تفاوضت عليه إدارة ترامب مع حركة طالبان.

في الأسبوع الماضي، قال مسؤول دفاعي لشبكة CNN إن إدارة بايدن تدرس تمديد ستة أشهر للقوات الأمريكية في أفغانستان. وشدد المسؤول على أنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي في ذلك الوقت.

وتحدث بايدن عن ما يجب أن تفعله الولايات المتحدة من أجل محاسبة الصين فيما يتعلق بالواردات والصادرات وقضايا حقوق الإنسان.

كما أشار إلى أنه أخبر نظيره الصيني، في محادثة جرت بينهما، أن بلاده لا تسعى لمواجهة مع بكين. وأكد أن على بلاده زيادة استثماراتها ليمكنها منافسة الصين.

وتطرق بايدن إلى زيادة أعداد المهاجرين على الحدود الأمريكية المكسيكية، قائلا إنه يتم إعادة الغالبية "الساحقة" ممن يعبرون الحدود إلى بلادهم.

بينما قال بايدن إنه لن يسمح أبداً للأطفال غير المصحوبين بذويهم بالموت جوعاً على الحدود الأمريكية في عهده.

ويشار إلى أن أكثر من 400 ألف طفل مهاجر دون والديهم عبروا الحدود الأمريكية منذ 2003.

في وقت قال بايدن إن جميع المهاجرين القادمين من أمريكا الوسطى "يجب أن يعودوا جميعًا، جميعهم سيعودون. الأشخاص الوحيدون الذين لن نسمح لهم بالجلوس هناك على الجانب الآخر من ريو غراندي بمفردهم، دون مساعدة هم الأطفال".

وعن تدفق المهاجرين، قال بايدن: "أود أن أعتقد أن السبب في ذلك هو أنني رجل لطيف، لكنه ليس كذلك؛ إنه بسبب ما يحدث كل عام".

وأوضح: "سبب مجيئهم هو أن هذا هو الوقت الذي يمكنهم فيه السفر بأقل احتمالية للموت في الطريق بسبب الحرارة في الصحراء، رقم واحد. ثانيًا، إنهم يأتون بسبب الظروف السائدة في بلدهم".

وقال بايدن إنه يريد إعادة بناء نظام الهجرة، مضيفًا أن الولايات المتحدة تعيد "الغالبية العظمى" من العائلات التي تظهر على الحدود.

ويشار إلى أن المعدل اليومي اعتبارًا من يوم الثلاثاء يتجاوز بكثير ذروة الزيادة في عدد العائلات المهاجرة في 2019، عندما اعتقلت دورية الحدود حوالي 370 طفلاً غير مصحوبين بذويهم يوميًا في المتوسط ​، وفقًا لبيانات الوكالة.