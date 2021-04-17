أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- طردت أوكرانيا دبلوماسيًا روسيًا كبيرًا في ردها على قرار روسيا بطرد دبلوماسي أوكراني تقول أجهزة الأمن الروسية إنه حصل على معلومات سرية.

وقالت وزارة الخارجية الاوكرانية في بيان، السبت: "إننا نحتج بشدة على الاعتقال غير القانوني في 16 أبريل/نبسان لموظف في القنصلية العامة لأوكرانيا في سانت بطرسبرغ وأمره بمغادرة أراضي الاتحاد الروسي حتى 21 أبريل/نيسان. ونرفض تمامًا الاتهامات الموجهة ضد المسؤول القنصلي".

وأضاف البيان أن السلطات الروسية انتهكت "بشكل صارخ" الاتفاقيات الدبلوماسية باحتجاز الدبلوماسي الأوكراني في سان بطرسبرغ و "إعادة التأكيد على المسار الذي اختارته روسيا للتوتر مع أوكرانيا".

وردًا على "الاستفزاز"، قالت الخارجية الأوكرانية دون أن تسمي الشخص، إن "دبلوماسيًا كبيرًا" في السفارة الروسية في كييف يجب أن يغادر أوكرانيا في غضون 72 ساعة بداية من 19 أبريل/نيسان.