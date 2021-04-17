الخارجية الأوكرانية تكشف تطورات اعتقال القنصل في روسيا وتتحدث عن الرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية أن القنصل الأوكراني الذي اعتُقل في مدينة سان بطرسبرغ الروسية أصبح طليقا وأشارت إلى ان فترة احتجازه لم تتجاوز الساعات وأن ظروف الاعتقال لا تزال قيد التحقيق، حسبما نقلت "Ukrinform" الرسمية الأوكرانية، السبت.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولينكو، أن الموظف في القنصلية العامة بسان بطرسبرغ عاد إلى مقر عمله بعد اعتقاله، دون أن يسمي القنصل.

وأضاف نيكولينكو: "الآن هو في القنصلية الأوكرانية، ستتضح ظروف الاعتقال في المستقبل القريب، وسيحدد الجانب الأوكراني شكل الرد على هذا الاستفزاز، مع أخذ التحركات الراهنة بعين الاعتبار".

وكانت قد أعلنت أجهزة الأمن الروسية في وقت سابق السبت أنها اعتقلت القنصل العام الأوكراني في سان بطرسبرغ، أليكساندر سوسونيوك، زاعمة أنه حصل على معلومات سرية من قاعدة البيانات الخاصة بوكالات إنفاذ القانون الروسية وأجهزة الأمن التابعة لموسكو.