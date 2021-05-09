بسبب "الصاروخ الصيني".. مدير ناسا يوجه رسالة لبكين بشأن أمن سكان الأرض

إليكم المكان الذي يقول الجيش الأمريكي إن الصاروخ الصيني "التائه" سيسقط فيه

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – في إطار رده على سقوط حطام الصاروخ الصيني "Long March 5B"، رأى السيناتور بيل نيلسون، مدير وكالة وكالة الفضاء الامريكية (ناسا) أن الصين فشلت بالالتزام بالمعايير الخاصة بالتعامل مع حطام الأجسام في الفضاء، وذلك في بيان نشرته الوكالة السبت.

وقال نيلسون في البيان: "على الدول التي ترسل مهاما إلى الفضاء تقليل خطر دخول الأجسام التي أرسلت إلى الفضاء مجددا إلى الأرض، على السكان والممتلكات الموجودة على سطح الكوكب، وأن تضاعف الشفافية المتعلقة بهذه العمليات".

وأضاف السيناتور الأمريكي الذي أدى اليمين قبل أيام مديرا لناسا قائلا في البيان: "من الواضح أن الصين فشلت بالالتزام بالمعايير اللازمة المتعلقة بحطام الأجسام المرسلة إلى الفضاء"، حسب قوله.

وجاء في البيان أيضا: "من المهم جدا أن تتصرف الصين وجميع الدول النشطة في الفضاء والكيانات التجارية، بمسؤولية وشفافية في الفضاء لضمان استقرار وأمن واستمرارية طويلة الأمد لأنشطة الفضاء".

وكان قد دخل حطام الصاروخ الصيني التائه الغلاف الجوي فوق المنطقة العربية ليل السبت، قبل أن يسقط شمال جزر المالديف في المحيط الهندي، وفقا للمركز الدولي للفلك.