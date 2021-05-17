لندن: اعتقال 4 أشخاص بعد فيديو وهتافات معادية للسامية

في الصراع الأشد منذ سنوات بين إسرائيل والفلسطينيين.. أين يقف البيت الأبيض؟

إسرائيل تنشر فيديو تقول إنها لحظة استهداف منزل قيادي في حماس في غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت شرطة ميتروبوليتان البريطانية، الأحد، اعتقال 4 أشخاص بعد مقطع فيديو يظهر مسيرة لعدد من السيارات تخللها هتافات معادية للسامية.

وقالت الشرطة أنها تحقق في تقارير عن "تأجيج عنصري للنظام العام" بعد هتافات بدا أنها صدرت من إحدى السيارات ضمن موكب كان يسير في منطقة سانت جون وود.

وبينت الشرطة أن طائرة مروحية أقلعت وتمكنت عناصر الشرطة من إيقاف سيارة الساعة الـ6:30 بالتوقيت المحلي واعتقل عندها 4 أشخاص وأخذوا إلى مركز شرطة في غرب لندن حيث لا زالوا يمكثون هناك.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه عدد من السيارات التي وضع على مقدمتها العلم الفلسطيني وسط هتافات عنصرية يعتقد أنها انطلقت من داخل إحدى هذه السيارات.