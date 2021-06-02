العودة إلى الحياة الطبيعية بعد جائحة فيروس كورونا.. رائد فضاء سابق يقدم نصائح حول كيفية إعادة التكيف بعد شهور من العزلة

(CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأربعاء، عن "شهر العمل الوطني"، وحدد الخطوات الإضافية التي تتخذها إدارته للوصول إلى تطعيم 70٪ من البالغين الأمريكيين بجرعة واحدة على الأقل لقاح فيروس كورونا بحلول 4 يوليو/تموز.

وقال بايدن مُتحدثًا من البيت الأبيض: "سيتطلب الأمر من الجميع - الحكومة الفيدرالية، وحكومات الولايات، والحكومات المحلية والقبلية والإقليمية، والقطاع الخاص، والأهم من ذلك الشعب الأمريكي - الوصول إلى نسبة 70٪ حتى نتمكن من إعلان استقلالنا عن كوفيد -19 ونحرر أنفسنا من القبضة التي سيطرت علينا، وحياتنا، للجزء الأفضل من العام".

وحذّر بايدن الأمريكيين الذين لم يتم تطعيمهم من أنهم معرضون لخطر الإصابة بمرض خطير أو الموت أو نقل المرض للآخرين. ووجه نداءً خاصًا إلى الأمريكيين الأصغر سنًا، قائلا إن كوفيد - 19 يمكن أن يكون له آثار طويلة المدى على صحتهم.

وتابع بايدن: "في جميع أنحاء العالم، الناس يائسون للحصول على جرعة، يمكن لكل أمريكي الحصول عليها في متجر الأدوية المجاور لهم دون أي تكلفة، دون انتظار".

وقال بايدن إن التطعيم "ليس عملاً حزبيًا"، وأشار إلى أن العلم وراء اللقاحات تم تطويره في ظل كل من الإدارات الديمقراطية والجمهورية.

وأشاد الرئيس باستجابة إدارته للوباء، وقال إنه بسبب نجاح حملة التطعيم الوطنية، كانت الولايات المتحدة تتجه إلى هذا الصيف في مكان مختلف تمامًا عن الصيف الماضي، عندما كانت عمليات الإغلاق وأوامر البقاء في المنزل لوقف انتشار الفيروس.

وقال بايدن: "صيف الحرية وصيف الفرح وصيف اللقاءات والاحتفالات. صيف أمريكي بالكامل يستحقه هذا البلد بعد شتاء طويل، طويل، مظلم تحملناه جميعا".

يتضمن شهر العمل شراكة مع Anheuser-Busch والتي يمكن أن تعني كحول مجاني لكل أمريكي يبلغ من العمر 21 عامًا أو أكبر.

وأعلنت شركة الجعة الوطنية التي تنتج بدويايزر، الأربعاء، أنها ستبيع الكحول مجانًا إذا وصلت البلاد إلى هدف بايدن في أن يتلقى 70٪ من البالغين في الولايات المتحدة جرعة واحدة على الأقل من اللقاح بحلول 4 يوليو/تموز.

وحدد بادين هدفًا جديدًا الشهر الماضي يتمثل في إعطاء جرعة واحدة على الأقل من اللقاح إلى 70٪ من السكان البالغين في الولايات المتحدة، وتلقيح 160 مليون بالغ أمريكي بالكامل بحلول 4 يوليو/ تموز. اعتبارًا من صباح الأربعاء، أصبحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تظهر البيانات بأن 62.8٪ من السكان البالغين في أمريكا قد تلقوا جرعة واحدة على الأقل وأن أكثر من 133.5 مليون من البالغين الأمريكيين قد تم تطعيمهم بالكامل.