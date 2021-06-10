هاري وميغان يتهمان شبكة BBC بـ"التشهير" حول اسم مولودتهما الجديدة

لندن، المملكة المتحدة (CNN)—اتهم دوق ودوقة ساسيكس، الأمير هاري وميغان ماركل، شبكة الإذاعة البريطانية "BBC" بعد تقرير "كاذب وتشهيري" حول اسم ابنتهما المولودة حديثًا، ليليبت.

جاء ذلك وفقا لتقرير الكاتب في موقع فارايتي، K.J. Yossman، حيث قال إن الجدال كان حول "ما إذا كان الزوج قد استأذنا الملكة إليزابيت باستخدام لقبها الخاص ’ليلبيت‘ لإطلاقه على مولودتهما الجديدة، حيث اسم ليلبت كان يستخدم بصورة خاصة للملكة من قبل والدها وزوجها".

وقال قصر باكينغهام للزميل في CNN ماكس فوستر وروب بيتشيتا أنه لن يتم إصدار بيان رسمي حول هذه المسألة.

وتعد ابنة هاري وميغان ثاني طفل للزوجين، ولديهما أيضًا ابن يبلغ من العمر عامين اسمه أرشي هاريسون مونتباتن وندسور.

وتعتبر المولودة الحفيد الحادي عشر للملكة. وهي الثامنة في ترتيب ولاية العرش خلف جدها تشارلز، وعمها ويليام، وأطفاله الثلاثة (جورج وشارلوت ولويس)، ووالدها هاري، وشقيقها الأكبر أرشي. وولادتها في أمريكا تجعلها أكبر شخصية ملكية في خط الخلافة وُلدت في الخارج.