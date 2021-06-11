ما هي مجموعة الـ7 ولماذا علّقت عضوية روسيا فيها منذ 2014؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— وصل الرئيس الأمريكي، جو بايدن لحضور اجتماع مجموعة الدول الـ7، ببريطانيا، في حدث تتوجه له أنظار المراقبين خصوصا في الوقت الذي تستمر فيه الجهود الدولية للتعافي من جائحة كورونا، وفيما يلي نستعرض لكم نبذة سريعة عما هي مجموعة الدول الـ7.

مجموعة الـ7 تضم 7 دول من أقوى الاقتصادات في العالم، وتتمثل بكل من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد تعليق عضوية روسيا في المجموعة العام 2014 والتي كان يطلق عليها حينئذ مجموعة الـ8.

تعليق عضوية روسيا جاء بعد تأييد أغلب أعضاء المجموعة ووقوفهم ضد قيام روسيا بضم شبه جزيرة القرم من أوكرانيا والتي اعتبرت أول خرق لقوانين الحدود الأوروبية منذ الحرب العالمين الثانية.

أعضاء مجموعة الـ7 يجتمعون كل عام لمناقشة أمور ملحة على الساحة الدولية والعمل على تنسيق السياسات، ويطغى في الغالب على المحادثات كل من ملف الأمن الدولي والاقتصاد العالمي، في حين من المتوقع أن يطغى ملف فيروس كورونا الجديد أو ما يُعرف بـ"كوفيد-19" على محادثات هذا العام.