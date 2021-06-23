الصين تصف إرسال أمريكا لسفينة حربية عبر مضيق تايوان بـ"تخريب متعمد"

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أعربت الصين عن اعتراضها على إرسال الولايات المتحدة الأمريكية سفن صواريخ موجهة عبر مضيق تايوان واصفة ذلك بأنه "تخريب متعمد".

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم قيادة المسرح الشرقي بالجيش الصيني، الكولونيل بسلاح الجو، زانغ تسونهوي، حيث قال: "تلجأ الولايات المتحدة الأمريكية لهذه الحيلة القديمة لزعزعة مضيق تايوان باستمرار"، مضيفا أن مثل هذا العمل "تخريب متعمد للوضع الأمني الإقليمي ويلحق أذى حقيقي للسلام والاستقرار في مضيق تايوان".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أرسلت المدمرة "USS Curtis Wilbur " التي عبرت المياه الدولية بمضيق تايون الذي يفصل الصين عن تايوان، الثلاثاء.

وتدعي الصين سيادتها الكاملة على تايوان، البلد الديمقراطي الذي يسكنه 24 مليون نسمة ويقع قرب الشواطئ الجنوبية الشرقية لبر الصين الرئيسي.