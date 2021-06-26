مدرّب مختص في الشرطة يشهد في قضية شاوفين.. ماذا قال عن تثبيت فلويد؟

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- حُكم على ضابط شرطة مينيابوليس السابق، ديريك شوفين، بالسجن 22 عامًا ونصف بتهمة القتل غير المتعمد من الدرجة الثانية في وفاة الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد.

لم يتم الفصل في الأحكام الصادرة عن الإدانات الأقل عقوبة بالقتل غير العمد من الدرجة الثانية والقتل العمد من الدرجة الثالثة.

وأشار قاضي محكمة مقاطعة هينيبين، بيتر كاهيل، إلى أنه أكمل مذكرة من 22 صفحة من شأنها أن تشرح تحليله القانوني كيف حدد الحكم في القضية.

طلب المدعون من كاهيل فرض عقوبة بالسجن لمدة 30 عامًا، بينما طلب الدفاع فترة المراقبة والوقت الذي يقضيه.

تتجاوز العقوبة البالغة 22 عامًا ونصف نطاق توجيه الحكم في مينيسوتا البالغ 10 سنوات وثمانية أشهر إلى 15 عامًا لتهمة القتل العمد من الدرجة الثانية.

في مايو/ أيار، وجد كاهيل أن أربعة عوامل مشددة في مقتل فلويد سمحت له بتجاوز إرشادات إصدار الأحكام.

بموجب قانون مينيسوتا، سيتعين على شوفين قضاء ثلثي عقوبته في السجن (15 عامًا)، وسيكون مؤهلاً للإفراج تحت الإشراف لمدة 7 سنوات ونصف أخرى.