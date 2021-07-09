منظمة أوكسفام تحذر.. 11 شخص يموت كل دقيقة بسبب الجوع حول العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) –كشف تقرير جديد من منظمة أوكسفام اليوم الجمعة تحت عنوان "فيروس الجوع يتكاثر" بأن الصراعات والنزاعات لا تزال السبب الرئيسي للجوع منذ بداية الوباء، وهو الأمر الذي دفع أكثر من نصف مليون شخص إلى ظروف شبيهة بالمجاعة، بزيادة تصل إلى ستة أضعاف منذ عام 2020.

وذكر التقرير أن 155 مليون شخص حول العالم يعانون الآن من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي أو أسوأ، أي بزيادة 20 مليون عن العام الماضي، حيث يعاني حوالي اثنين من كل ثلاثة من هؤلاء الأشخاص من الجوع في المقام الأول لأن بلادهم في حالة حرب وصراع.

يصف التقرير أيضًا التأثير الهائل الذي أحدثته الصدمات الاقتصادية، لا سيما بسبب جائحة فيروس كورونا، إلى جانب أزمة المناخ المتفاقمة، في دفع عشرات الملايين من الناس إلى الجوع. حيث أدت البطالة الجماعية والاضطراب الشديد في إنتاج الغذاء إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية بنسبة 40٪، وهو أعلى ارتفاع منذ أكثر من عقد.

وبناء على التقرير لا تزال بعض أسوأ بؤر الجوع الساخنة في العالم تعاني من الصراع، بما في ذلك أفغانستان وإثيوبيا وجنوب السودان وسوريا واليمن لتشهد ارتفاعًا في مستويات الجوع الشديدة منذ العام الماضي.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على الدول التي ترتفع فيها مستويات الجوع خلال عام 2020.