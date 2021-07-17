بعض منازلها بُني قبل 400 عام.. فيضانات ألمانيا تدمر بلدة تاريخية

باريس، فرنسا (CNN) -- قال مركز الأزمات الوطني في بلجيكا، في بيان صحفي ظهر السبت، إن عدد ضحايا الفيضانات في البلاد ارتفع إلى 27 قتيلا.

وإضافة إلى 133 شخصًا لقوا حتفهم في ألمانيا، فإن هذا سيرفع إجمالي عدد القتلى في فيضانات أوروبا إلى 160.

هناك 103 أشخاص آخرين في عداد المفقودين ولا يمكن الوصول إليهم، وهو ما يمكن تفسيره لأن "الكثير من الأشخاص ليس لديهم وسائل اتصال بعد فقد هواتفهم أو عدم قدرتهم على شحنها"، أو لأنهم "نُقلوا إلى المستشفى بدون أي هوية"، حسبما أوضح مركز الأزمات.

وأشاد البيان الصحفي بـ"موجة التضامن الجميلة" في البلاد حيث "قدم مئات المواطنين الدعم للأشخاص المتضررين من الفيضانات منذ يوم الخميس"، لكنه قال إن الإجراءات يجب تنظيمها من أجل "عدم التدخل في أعمال خدمات الطوارئ".

وأضاف المركز أن "أبسط طريقة للمساعدة" هي التبرع للصليب الأحمر البلجيكي الذي يحدد الاحتياجات في المناطق المتضررة وتنظيم توزيع التبرعات.