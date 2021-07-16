شاهد من الجو.. فيضانات كارثية تضرب ألمانيا وتقتل العشرات

قالت السلطات الألمانية، الجمعة، إن الفيضانات الكارثية التي اجتاحت أجزاء من ألمانيا قتلت ما لا يقل عن 81 شخصًا وفقد مئات آخرون.

في ولاية "راينلاند بالاتينيت"، لقي ما لا يقل عن 50 شخصًا مصرعهم جراء هطول الأمطار الغزيرة، وفقد العشرات، وفق تصريحات تيم هاونجس، المتحدث باسم وزارة الداخلية في الولاية، لشبكة CNN صباح الجمعة.

وفي ولاية نورث راين ويستفاليا الأكثر اكتظاظًا بالسكان في ألمانيا، لقي 30 شخصًا على الأقل مصرعهم، من بينهم اثنان من رجال الإطفاء، كما أصيب ما لا يقل عن 50 شخصًا آخرين وفقًا للسلطات.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن عدد المفقودين في الولاية لا يزال غير واضح.