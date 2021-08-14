أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حركة طالبان إلى وقف هجومها في أفغانستان.

وقال غوتيريش للصحفيين يوم الجمعة: "أدعو طالبان إلى وقف الهجوم فورًا والتفاوض بحسن نية لمصلحة أفغانستان وشعبها".

وأضاف: "آمل أن تؤدي المناقشات في الدوحة بقطر بين ممثلي جمهورية أفغانستان الإسلامية وطالبان - بدعم من المنطقة والمجتمع الدولي الأوسع - إلى إعادة المسار إلى تسوية تفاوضية للصراع. فقط تسوية سياسية تفاوضية بقيادة أفغانستان يمكن أن تضمن السلام".

وأُجبر ما لا يقل عن 241 ألف شخص على مغادرة منازلهم بسبب الصراع الأفغاني. وفي الشهر الماضي وحده "قتل أو جرح أكثر من 1000 شخص من الهجمات العشوائية ضد المدنيين، ولا سيما في مقاطعات هلمند وقندهار وهرات"، بحسب الأمين العام للأمم المتحدة.