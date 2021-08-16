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فيديو تصريحات بايدن عن قدرة طالبان قبل أسابيع من دخولهم كابل تثير تفاعلا

العالم
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل أسابع من إعلان حركة طالبان دخول العاصمة الأفغانية، كابل، الأمر الذي أثار تفاعلا.

بايدن في مقطع الفيديو المتداول رد على سؤال كان نصه: "هل بات استيلاء حركة طالبان على أفغانستان أمرا حتميا؟"، ليرد قائلا: "لا، ليس كذلك، لأن القوات الأفغانية تقدر بـ300 ألف جندي مجهزين جيدا، ومجهزين بقدر تجهيز أي جيش في العالم وقوات جوية.. وجود نحو 75 ألفا من عناصر طالبان لا يجعل الأمر حتمي.."

وفي سؤال آخر كان نصه: "توقعت الاستخبارات الأمريكية أن الحكومة الأفغانية ستنهار"، ليرد بايدن قائلا: "هذا ليس صحيحا، لم يتوصلوا (الاستخبارات) إلى هذه النتيجة.. توحدت قيادات الحكومة الأفغانية من الواضح أن لهم القدرة على إبقاء الحكومة تحت السيطرة.."

وفي سؤال قارن أفغانستان بفيتنام، رد بايدن قائلا: "لا على الإطلاق، لا يوجد أي تشابه ما حدث هو اقتحام كتائب كاملة لأبواب سفارتنا، 6 كتائب إن لم أكن مخطئا، طالبان لا تشبه الجيش الفيتنامي الشمالي لا يوجد وجه شبه بينهما إطلاقا فيما يتعلق بالقدرات، لن يحدث أي ظرف إجلاء مواطنين من سطح السفارة الأمريكية في أفغانستان.."

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