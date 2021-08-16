دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل أسابع من إعلان حركة طالبان دخول العاصمة الأفغانية، كابل، الأمر الذي أثار تفاعلا.

هذا ما قاله بايدن قبل شهر واحد وهذا ما حدث اليوم! وصدق الله ﴿إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون﴾ #طالبان_تنتصر #أفغانستان_تتحرر #الحملة_الصليبية https://t.co/vqChuS2kz5

بايدن في مقطع الفيديو المتداول رد على سؤال كان نصه: "هل بات استيلاء حركة طالبان على أفغانستان أمرا حتميا؟"، ليرد قائلا: "لا، ليس كذلك، لأن القوات الأفغانية تقدر بـ300 ألف جندي مجهزين جيدا، ومجهزين بقدر تجهيز أي جيش في العالم وقوات جوية.. وجود نحو 75 ألفا من عناصر طالبان لا يجعل الأمر حتمي.."

قبل ٦ أسابيع فقط من اليوم بايدن يقرأ من المونيتر " فكرة أن طالبان ستستولي على افغانستان مستبعدة وغير منطقية .. " https://t.co/IpnYwtqK8J

وفي سؤال آخر كان نصه: "توقعت الاستخبارات الأمريكية أن الحكومة الأفغانية ستنهار"، ليرد بايدن قائلا: "هذا ليس صحيحا، لم يتوصلوا (الاستخبارات) إلى هذه النتيجة.. توحدت قيادات الحكومة الأفغانية من الواضح أن لهم القدرة على إبقاء الحكومة تحت السيطرة.."

من يريد دليل على تخبط وفشل وحسابات #بايدن الخاطئة عن #أفغانستان ليراجع التقييم الفاشل له خلال 50 يوماً! في 25 يونيو طمأن الرئيس #غاني أنت رجلنا ولن نتخلى عنك!اليوم غادر بلاده😩 قبل أسابيع توقعت استخباراته سيطرة #طالبان- سخر من التوقع وقلل من قدرات طالبان-ولن يتكرر مشهد سايغون🧐🤔 https://t.co/6k3iyc8vOy

وفي سؤال قارن أفغانستان بفيتنام، رد بايدن قائلا: "لا على الإطلاق، لا يوجد أي تشابه ما حدث هو اقتحام كتائب كاملة لأبواب سفارتنا، 6 كتائب إن لم أكن مخطئا، طالبان لا تشبه الجيش الفيتنامي الشمالي لا يوجد وجه شبه بينهما إطلاقا فيما يتعلق بالقدرات، لن يحدث أي ظرف إجلاء مواطنين من سطح السفارة الأمريكية في أفغانستان.."