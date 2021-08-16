مغردون يذكرون بما قاله جورج بوش عن "نهاية طالبان قبل 20 عاما"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دبليو بوش وإعلانه نهاية حقبة حركة طالبان في أفغانستان في تصريحات أدلى بها قبل نحو 20 عاما.

قبل ٢٠ سنة بوش الإبن يعلن هزيمة ونهاية طالبان وسط تصفيق الجمهور ، عفوا وسط تصفيق مراسلي وسائل اعلام امريكا "الحرّ" : بوش قال إن مرحلة طالبان انتهت وسوف نعمل على خلق مجتمع افغاني جديد يتمتع بالحرية والكرامة https://t.co/UbrygoiFfl

وقال بوش في مقطع الفيديو المتداول: "بجهود جيشنا وحلفائنا والمقاتلين الأفغان الشجعان وصل حكم طالبان لنهايته.. لكن مسؤولياتنا تجاه الشعب الأفغاني لم تنته بعد، نحن نعمل على عهد جديد من حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية في ذلك البلد.."

@SalmanAldosary جورج بوش أعلن قبل 20 عام نهاية طالبان ، واليوم أقوى دولة تُجلي رعاياها. https://t.co/K99zfdpq7f

ويذكر أن بوش عقب مؤخرا على قرار سحب الجيش الأمريكي وقوات الناتو من أفغانستان واصفا ذلك بـ"الخطأ"، مضيفًا أن العواقب ستكون وخيمة جدًا.

جورج بوش في 2001 : "بفضل جيشنا وحلفائنا والمقاتلين الشجعان في أفغانستان ، يقترب نظام طالبان من نهايته" أغسطس 2021: طالبان تدخل العاصمة #كابول 🤷🏻‍♂️ https://t.co/Elo840ZfTb

وكان عناصر حركة طالبان قد أعلنوا دخول العاصمة الأفغانية، كابول، وقصر الرئاسة، بعد فرار رئيس البلاد أشرف غني إلى طاجيكستان، الأحد، حيث نشرت إحدى وحدات طالبان عبر حساب تليغرام الرسمي، صورًا للقصر الرئاسي من داخل، الذي بدا سليمًا، لكنه فارغ ومهجور من قبل المسؤولين الأفغان. وأظهر مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي قبل ساعات قليلة مقاتلين يصلون إلى القصر الرئاسي في كابول.

2001: بوش يقول "حكم طالبان في أفغانستان وصل لنهايته" 2021: طالبان تعود لحكم أفغانستان 2001 طالبان خسرت المعركة وربحت الحرب في 2021 https://t.co/OT3R0Uw9Qn

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الجماعة ذبيح الله مجاهد، إن قوات طالبان ستبدأ في دخول مناطق المدينة التي تخلى فيها المسؤولون الحكوميون وقوات الأمن عن مواقعهم.