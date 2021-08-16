من سبب فقدانه إحدى عينيه إلى تأسيس طالبان.. 6 حقائق عن الملا محمد عمر؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—برز اسم الملا محمد عمر خلال الأيام القليلة الماضية بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع التطورات الأخيرة التي تشهدها أفغانستان ودخول طالبان إلى العاصمة، كابول وإلى القصر الرئاسي.

صورة من مقطع فيديو لقناة BBC تظهر الملا محمد عمر (منتصف الصورة) مع موالين في قندهار 1996 Credit: BBC News/Newsnight/Getty Image

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من الحقائق حول الملا محمد عمر الذي ينسب غليه تأسيس حركة طالبان:

- ولد بأفغانستان العام 1958 وتوفي في 2013 كان لديه 3 زوجات على الأقل و5 أو 6 أطفال على الأقل.

- كان رجل دين في منطقة سنغسر قبل التسعينيات ويؤم الصلوات مقابل المال ليعيل عائلته.

- كان قائدا لمجموعة من الطلبة مطلع التسعينيات قبل أن يعرف باسم أمير المؤمنين ويؤسس حركة طالبان منتصف التسعينيات وكان قائدها الروحي.

- فقد إحدى عينيه خلال معركة مع جنود الاتحاد السوفيتي في فترة احتلال الأخير لأفغانستان.

- كان القائد الفعلي لأفغانستان بين عامي 1996 و2001.

- الولايات المتحدة عرضت 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي للقبض عليه.