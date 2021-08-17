أشرف غني.. من رئاسة أفغانستان إلى الفرار بعد دخول طالبان كابول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عقّب الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، على التطورات الأخيرة التي شهدتها أفغانستان ودخول حركة طالبان إلى العاصمة، كابول، واصفا انهيار الجيش الأفغاني بـ72 ساعة بأنه "فيلم هوليوودي".

لكن انهيار جيش قوامه 300 ألف مقاتل أفغاني..متدرب على أحدث الأسلحة في 72ساعة امام قوات طالبان هو فيلم هوليودي بامتياز.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات لخلفان على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "يقول الرئيس بايدن اننا اسسنا جيش رسمي من 300الف مقاتل... مقابل 75الف مقاتل من طالبان... مؤكد أن الجيش ستكون له القدرة على السيطرة.!"

وتابع قائلا: "لكن انهيار جيش قوامه 300 ألف مقاتل أفغاني.. متدرب على أحدث الأسلحة في 72ساعة امام قوات طالبان هو فيلم هوليودي بامتياز.. قادة طالبان لو أرادت امريكا عدم ايوائهم في الدوحة لوضع على الدوحة عقوبات شديدة بتهمة إيواء إرهابيين.. وانا شخصيا اعلم تماما أن الدوحة لا يمكنها احتضانهم بدون موافقة الامريكان.. لا تستطيع مطلقا اي دولة عربية ان تحتضن من تسميهم امريكا إرهابيين.. بدون ما تكون امريكا موافقة.."

وأضاف: "لذلك ما يحدث في أفغانستان.. سلم واستلم.. المشكلة اليوم أن صناع السياسة العالمية أصبحوا مفضوحين... عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكذبهم مكشوف".