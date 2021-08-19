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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفرض حركة طالبان، الخميس، حظر تجوال شامل في مدينة خوست، جنوب شرق أفغانستان ولمدة غير محددة وفقا لما قالته مصادر في الحركة لـCNN، الأربعاء.

وبين أحد المصادر أن جميع أشكال التحركات في المدينة ممنوعة "في الوقت الذي تقوم فيه مجموعة مشتركة من قوات الإمارة الإسلامية بعمليات تطهير" على حد تعبيره.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لم تتأكد CNN منها بشكل مستقل، تظهر خروج مظاهرات في مختلف مناطق مدينة خوست، الأربعاء، مع المئات من المتظاهرين الذين عبروا عن غضبهم من سيطرة طالبان على الدولة.

ويذكر أن نحو 650 ألف نسمة يعيشون في مدينة خوست وضواحيها وفقا للأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة الإحصاء الوطنية بأفغانستان للعام 2021.

وفي سياق منفصل، قال 3 شهود عيان لـCNN إن اشتباكات عنيفة وقعت في مدينة جلال أباد، الأربعاء، بعد اشتباك عناصر من طالبان مع متظاهرين قاموا بإزالة راية الحركة من الميدان الرئيسي في المدينة واستبدلوه بالعلم الأفغاني.