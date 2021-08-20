أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الجمعة، إن الحكومة البريطانية ستعمل مع طالبان إذا لزم الأمر، مضيفًا أن البلاد لديها التزام "دائم" تجاه أفغانستان.

وقال جونسون لوسائل الإعلام: "ما أريد أن أطمئن الناس عليه هو أن جهودنا السياسية والدبلوماسية لإيجاد حل لأفغانستان، والعمل مع طالبان، بالطبع، إذا لزم الأمر، سيستمر والتزامنا تجاه أفغانستان دائم".

تحت ضغط من أحد المراسلين الصحفيين بشأن جهود الإجلاء البريطانية في كابول، قال جونسون إنه بينما يتحسن الوضع، أثبتت التحديات اللوجيستية أنها "هائلة".

وأضاف جونسون: "نشهد استقرارًا في المطار... بالأمس تمكنا من إخراج حوالي ألف شخص، واليوم ألف شخص آخر، والكثير منهم من الأشخاص المؤهلين من المملكة المتحدة للعودة إلى هذا البلد، والكثير منهم من الأشخاص القادمين في إطار برنامج مساعدة إعادة التوطين في أفغانستان".

وتابع: "تعمل الحكومة بأكملها تقريبًا على مدار الساعة... للتعامل مع وضع كان منذ فترة طويلة في مرحلة الحمل وللتأكد من إعادة أكبر عدد ممكن من الأشخاص".

في وقت سابق يوم الجمعة، التقى جونسون ببعض المواطنين الأفغان الذين تم إجلاؤهم مؤخرًا إلى المملكة المتحدة.

في رسالة فيديو نشرتها الحكومة البريطانية، قال جونسون إن البلاد مدينة للمواطنين الأفغان الذين عملوا مع المملكة المتحدة على مدى العقدين الماضيين "بدين كبير من الامتنان والالتزام".