الجزائر تقرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أن بلاده قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وقال لعمامرة إن الجزائر قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بسبب ما وصفها بـ"أفعال عدائية متواصلة" من المغرب ضد الجزائر، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وأضاف أن "قطع العلاقات الدبلوماسية لا يعني بأي شكل من الأشكال أن يتضرر المواطنون الجزائريون المقيمون بالمغرب والمغاربة المقيمون بالجزائر من هذا القرار".

وكان المجلس الأعلى للأمن الجزائري قد قرر، الأربعاء الماضي، إعادة النظر في العلاقات بين الجزائر والمغرب، وذلك خلال اجتماع استثنائي بقيادة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.