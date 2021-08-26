على عداوة مع طالبان.. من هم داعش خراسان؟

ما موقف البيت الأبيض من الانفجار خارج مطار كابول؟.. مراسل CNN يوضّح

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN) -- يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن تنظيم داعش خراسان كان على الأرجح وراء الهجوم خارج مطار كابول، لكنهم ما زالوا يعملون لتأكيد تورط الجماعة الإرهابية، وفقًا لمسؤول أمريكي كبير ومصدر آخر مطلع على التقييمات الأولية.

وقال المصدر الثاني لشبكة CNN، إن الأمر قد يستغرق بضع ساعات قبل أن يتمكن المسؤولون الأمريكيون من التعرف بشكل واضح على الأفراد المحددين الذين نفذوا التفجير الانتحاري، وهو ما يجب أن يؤكد مسؤولية تنظيم داعش خراسان.

وأضافت المصادر أن إشارات التحذير من حدوث هجمات ظهرت منذ ثلاثة أيام.

خلال الأسبوع الماضي، حذّر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والبنتاغون من هجوم لداعش في نطاق مطار كابل، حيث أصبح التهديد أكثر حدة.

واستخدم بايدن هذا كأساس منطقي لإخراج القوات الأمريكية بحلول الموعد النهائي. كما وعد برد سريع وقوي على أي تعطيل للعملية.

يوم الأربعاء، ذكرت شبكة CNN أن المخاوف بشأن الأمن حول مطار حامد كرزاي الدولي في كابول قد ازدادت بناءً على معلومات عن "تهديد محدد للغاية" من داعش خراسان حول الهجمات المخطط لها ضد الحشود خارج المطار.

وقال مسؤول دفاعي لشبكة CNN يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تعتقد أن تنظيم داعش خراسان، وهو عدو لدود لطالبان، يريد إثارة الفوضى في المطار، وأن لدى واشنطن معلومات استخباراتية تشير إلى أن التنظيم قادر على تنفيذ عدة هجمات ويخطط لها.