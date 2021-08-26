أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال الجنرال كينيث فرانك ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، إن ما لا يقل عن 12 من أفراد الجيش الأمريكي قُتلوا، وأُصيب 15 آخرون على الأقل في الهجوم على مطار كابول، الخميس.

وقال ماكنزي، في مؤتمر صحفي: "إنه يوم صعب اليوم".

ووقع انفجاران على الأقل بالقرب من بوابة مطار كابول الرئيسية الخميس. وجاءا في الوقت الذي تتسابق فيه الولايات المتحدة ودول أخرى لإجلاء الناس قبل الموعد النهائي للانسحاب الذي حدده الرئيس الأمريكي جو بايدن في 31 أغسطس/ آب.

وأضاف ماكنزي: "بينما نشعر بالحزن إزاء الخسائر في الأرواح، سواء من الولايات المتحدة أو الأفغان، فإننا نواصل تنفيذ المهمة".

وأوضح قائلا: "المهمة تتمثل في إجلاء المواطنين الأمريكيين ورعايا الدول الثالثة وحاملي تأشيرات الهجرة الخاصة وموظفي السفارة الأمريكية والأفغان المعرضين للخطر. وعلى الرغم من هذا الهجوم، فإننا نواصل المهمة".

وأشار ماكنزي إلى أنه "اعتبارًا من اليوم، لدينا 5000 شخص تم إجلاؤهم على مدرج المطار في انتظار المغادرة. منذ 14 أغسطس، قمنا بإجلاء أكثر من 104 ألف مدني، أكثر من 66 ألفا بواسطة الولايات المتحدة وأكثر من 37 ألفًا من قبل حلفائنا وشركائنا... كما قال وزير الخارجية أمس، نعتقد أنه لا يزال هناك ما يزيد قليلاً عن 1000 أمريكي في أفغانستان في هذه المرحلة".

وكان المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، قال في بيان إن "عددًا" من العسكريين الأمريكيين قتلوا في هجوم المطار، وأن "عددًا آخر" يعالجون من إصاباتهم. ولم يذكر أرقامًا محددة للضحايا.

يأتي هذا فيما قال مسؤول بوزارة الصحة العامة الأفغانية لشبكة CNN، إن الهجوم الإرهابي في كابول اليوم خلّف أكثر من 60 قتيلاً و 140 جريحًا على الأقل.