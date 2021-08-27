بعد هجوم مطار كابول.. بايدن يدافع عن قرار الانسحاب من أفغانستان ويذكّر بهدف القضاء على أسامة بن لادن

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الجمعة، إنه انفجارًا واحدًا فقط وقع عند بوابة آبي بمطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابول، الخميس.

وكان البنتاغون قال في بياناته الأولية يوم الخميس إن انفجارًا آخر وقع خارج فندق البارون.

وقال نائب مدير الأركان الأمريكية المشتركة للعمليات الإقليمية، وليام هانك تايلور، للصحفيين، الجمعة: "أستطيع أن أؤكد لكم أننا لا نعتقد بحدوث انفجار ثان في فندق البارون أو بالقرب منه، وأنه كان انتحاريًا واحدًا. لسنا متأكدين من كيفية تقديم هذا التقرير بشكل غير صحيح".

وأشار تايلور إلى أن الجنود الأمريكيين الذين أصيبوا في هجوم أمس في كابول قد هبطوا في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا، وتم نقلهم إلى مركز لاندشتول الطبي الإقليمي للعلاج.

من جانبه، قدّر المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، أن آلاف من مقاتلي داعش أُطلق سراحهم من السجون عندما سقطت الحكومة الأفغانية وسيطرت طالبان على البلاد.

وأشار المتحدث إلى أن التهديدات المتعلقة بمطار كابول لا تزال قائمة، موضحًا أن هناك المزيد من الهجمات المحتملة و"نحن بالتأكيد مستعدون ونتوقع محاولات مستقبلية".

وتبنّى تنظيم داعش - خراسان هجوم الخميس قرب مطار كابول، الذي أودى بحياة أكثر من 100 شخص، بما في ذلك 13 من أفراد القوات الأمريكية.

من ناحية أخرى، قال كيربي إن هناك ثلاث قواعد عسكرية أمريكية جديدة ستساعد في تقديم الدعم إلى الأفغان القادمين إلى الولايات المتحدة، بسعة تصل إلى 50 ألف طالب تأشيرة هجرة أفغانية خاصة وأسرهم وغيرهم من الأفراد المعرضين للخطر.