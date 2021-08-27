البنتاغون يكشف تفاصيل جديدة بشأن انفجار مطار كابول ومنفذ الهجوم

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قدمت وزارة الدفاع الأمريكية بعض التفاصيل حول التفجير الانتحاري المميت قرب مطار كابول، الخميس، فيما أشارت أيضًا إلى أنه لا يزال هناك جهود لجمع المزيد من المعلومات بشأن الحادث.

وفي مؤتمر صحفي الجمعة، قال نائب مدير الأركان الأمريكية المشتركة للعمليات الإقليمية، وليام هانك تايلور، وليام هانك تايلور: "بالأمس في حوالي الساعة 17:48 بتوقيت كابول، كان هناك ما ذكرناه على أنه سترة محمولة على انتحاري انفجرت عند البوابة وحولها".

وأضاف تايلور، في إفادة بالبنتاغون: "لا نعرف الموقع بالضبط، لكنه كان في الخارج مباشرة بالقرب من تلك البوابة".

وقال: "ثم تبع ذلك إطلاق نار مباشر من موقع معادي غير معروف بالضبط، كان ذلك من الخارج وما يمكن أن نسميه شمال منطقة البوابة أيضًا".

وتابع: "أستطيع أن أؤكد لكم أننا لا نعتقد بحدوث انفجار ثان في فندق البارون أو بالقرب منه، وأنه كان انتحاريًا واحدًا. لسنا متأكدين من كيفية تقديم هذا التقرير بشكل غير صحيح".

وأشار تايلور إلى انهم لا يعرفون بالضبط عدد من أطلقوا النار أو عدد المهاجمين الذين قتلوا".

وقال: "نحن نطرح أسئلة مفصلة للغاية حول القتال".

وكان مسؤول بوزارة الصحة العامة الأفغانية قال لشبكة CNN، يوم الجمعة، إن عدد قتلى الهجوم ارتفع إلى أكثر من 170 قتيلاً وأكثر من 200 جريح في انفجار كابول يوم الخميس.