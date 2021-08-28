بعد هجوم مطار كابول.. بايدن يدافع عن قرار الانسحاب من أفغانستان ويذكّر بهدف القضاء على أسامة بن لادن

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، جون كيربي، إن القوات الأمريكية بدأت في الانسحاب من مطار كابول، لكنه لم يذكر عدد القوات التي غادرت.

وأضاف المتحدث، في إفادة صحفية السبت، أن الجيش الأمريكي "بدأ في التراجع" من مطار حامد كرزاي الدولي، وأشار إلى أن الولايات المتحدة "لا تزال مسؤولة عن المطار" وتأمينه.

وأشار نائب مدير الأركان الأمريكية المشتركة للعمليات الإقليمية، ويليام "هانك" تايلور: "سنواصل تشغيل المطار حتى النهاية ... سنستمر في تشغيل هذا المطار للتأكد من أنه يمكننا تنفيذ عملياتنا".

وقال كيربي إن طالبان ليست في المطار وليست حارسة للبوابات.

من ناحية أخرى، أفاد كيربي أن رفات 13 جنديًا قتلوا في الهجوم قرب مطار كابول، في طريقه إلى الولايات المتحدة. وذكر أنه سيتم إعلان أسمائهم.

وأشار كيربي إلى أن عنصرين بارزين في تنظيم داعش على صلة بالهجوم قد قتلا وأصيب آخر في ضربة أمريكية نُفذت صباح السبت. وأوضح أنهم كانوا من مخططي وميسري عمليات التنظيم في أفغانستان.

في حين قال تايلور إنه تم إجلاء 5400 أمريكي من أفغانستان، فيما لفت أنه تم إجلاء 117 ألف شخص بشكل عام، غالبيتهم العظمى من الأفغان. بجانب 1400 شخص من المقرر أن يسافروا اليوم من كابول.