في ظل مخاوف من هجوم آخر في كابول.. المسؤولون الأمريكيون يستعدون لجهود الإجلاء النهائية

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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – بعد 6 أيام من نشر صورتها مع رضيع أفغاني، كانت الجندية الامريكية، نيكول جي، إحدى الضحايا الـ13 من الجيش الأمريكي للهجوم الذي هز العاصمة الأفغانية، كابول.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن أسماء الضحايا الـ13 من الجيش الأمريكي الذين راحوا ضحية الهجوم الذي استهدف العاصمة الأفغانية، وكانت جي من ضمنها.

ورحلت الجندية الامريكية عن هذا العالم بعد 6 أيام من نشرها صورة عبر صفحتها على موقع إنستغرام وهي تحمل رضيعا أفغانيا وعلقت عليها بالقول: "أنا أحب عملي".

وتنحدر المجندة الأمريكية مدينة ساكرامينتو في ولاية كاليفورنيا وتبلغ من العمر 23 عاما وكانت ضمن قوات المارينز.