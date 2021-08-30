بقايا سيارة قد يكشف أسلوب استهداف مطار كابول بـ5 صواريخ الاثنين

بعد هجوم مطار كابول.. بايدن يدافع عن قرار الانسحاب من أفغانستان ويذكّر بهدف القضاء على أسامة بن لادن

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— استخدمت سيارة مدنية على ما يبدو في عملية استهداف مطار حامد كرزاي في العاصمة الأفغانية، كابول، الاثنين، حيث أطلقت 5 صواريخ صوب المطار.

Credit: Khwaja Tawfiq Sediqi/AP

CNN حصلت على فيديو يظهر السيارة المدنية التي يبدو انها استخدمت كمنصة إطلاق للصواريخ وهي تحترق في شارع بحي خير خانا بكابول عقب إعلان استهداف المطار الرئيسي في البلاد.

وتظهر السيارة أو ما تبقى من هيكلها المعدني مغطى بالحطام وبلا نوافذ زجاجية في حين ذابت العجلات المطاطية، في حين تظهر السيارة على ما يبدو وقد تم تعديلها بإدخال 6 أنابيب إطلاق تظهر بشكل واضح رغم احتراق المركبة بالكامل.

Credit: Khwaja Tawfiq Sediqi/AP

وكان مسؤول أمريكي قد رجح أن يكون تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام الموجود بأفغانستان أو ما يُعرف بـ"داعش- خرسان" يقف وراء هذا الهجوم إلا أنه حذر من أن الوقت لا يزال مبكرا للتأكد من ذلك.

وأضاف المسؤول في تصريح سابق لـCNN أن منظومة C-RAM الدفاعية الموجودة في المطار قامت بالتعامل مع الصواريخ دون تقديم تفاصيل إضافية، لافتا على أنه لا يوجد تقارير عن وقوع إصابات في الوقت الحالي.