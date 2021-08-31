بعد هجوم مطار كابول.. بايدن يدافع عن قرار الانسحاب من أفغانستان ويذكّر بهدف القضاء على أسامة بن لادن

بايدن يلقي خطابًا حول هجوم مطار كابول.. إليك أبرز ما قاله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت وزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ"البنتاغون" صورة لانسحاب آخر عنصر بالقوات الأمريكية من أفغانستان، فجر الـ31 من أغسطس/ آب الجاري.

صورة لـ اللواء في الجيش الأميركي "كريس دوناهيو"، قائد الفرقة المجوقلة الـ 82، والذي يعتبر اخر عنصر من القوات الأميركية يغادر أفغانستان. وبمغادرته تم استكمال المهمة الأميركية (لإجلاء المواطنين الأميركيين، والأفغان من حاملي تأشيرة الهجرة الخاصة، بالإضافة الى الأفغان المعرضين للخطر) https://t.co/6xIddGuoiw

وأعادت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي نشر الصورة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بتعليق قالت فيه: "صورة لـ اللواء في الجيش الأميركي ’كريس دوناهيو‘، قائد الفرقة المجوقلة الـ 82، والذي يعتبر اخر عنصر من القوات الأميركية يغادر أفغانستان".

وأضافت القيادة المركزية في تعليقها: "وبمغادرته (دوناهيو) تم استكمال المهمة الأميركية (لإجلاء المواطنين الأميركيين، والأفغان من حاملي تأشيرة الهجرة الخاصة، بالإضافة الى الأفغان المعرضين للخطر)".

ويذكر أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، كان قد أكد في تصريحات لشبكة ABC، الأحد، أن الولايات المتحدة لن يكون لها وجود دبلوماسي في أفغانستان بعد 31 أغسطس/ آب، حيث موعد الانسحاب النهائي من البلاد.