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صورة وتعليق من البنتاغون على انسحاب آخر عنصر بالقوات الأمريكية من أفغانستان

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت وزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ"البنتاغون" صورة لانسحاب آخر عنصر بالقوات الأمريكية من أفغانستان، فجر الـ31 من أغسطس/ آب الجاري.

وأعادت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي نشر الصورة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بتعليق قالت فيه: "صورة لـ اللواء في الجيش الأميركي ’كريس دوناهيو‘، قائد الفرقة المجوقلة الـ 82، والذي يعتبر اخر عنصر من القوات الأميركية يغادر أفغانستان".

وأضافت القيادة المركزية في تعليقها: "وبمغادرته (دوناهيو) تم استكمال المهمة الأميركية (لإجلاء المواطنين الأميركيين، والأفغان من حاملي تأشيرة الهجرة الخاصة، بالإضافة الى الأفغان المعرضين للخطر)".

ويذكر أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، كان قد أكد في تصريحات لشبكة ABC، الأحد، أن الولايات المتحدة لن يكون لها وجود دبلوماسي في أفغانستان بعد 31 أغسطس/ آب، حيث موعد الانسحاب النهائي من البلاد.

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