اتفاق سري.. عناصر طالبان قادوا الأمريكيين إلى بوابات مطار كابول

فيديو يُظهر السيارة التي يُعتقد أنها استخدمت لشن هجوم بالصواريخ على مطار كابول

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – عقدت أمريكا اتفاقا مع حركة طالبان يقضي بأن يقوم أفراد الحركة بمصاحبة الرعايا الأمريكيين إلى بوابات مطار كابول بينما يغادرون أفغانستان، وفقا لمسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية.

وكشف أحد المسؤولين أن القوات الخاصة الأمريكية فتحت بوابة سرية في المطار وأسست "مركز اتصال" لمساعدة الأمريكيين في عملية الإخلاء.

وقال المسؤولان إنه تم إبلاغ الأمريكيين بالتجمع في "نقاط حشد" قريبة من المطار تقوم فيها طالبان بجمع الأمريكيين والتأكد من ومعلوماتهم الشخصية ومصاحبتهم لمسافة قصيرة إلى البوابة التي يحرسها أفراد القوات الأمريكية الذين كانوا جاهزين للسماح للرعايا بالعبور إلى الداخل وسط جماهير غفيرة من الأفغان الذين كانوا يريدون مغادرة البلاد.

وكان باستطاعة عناصر الجيش الأمريكي رؤية الأمريكيين بينما يصطحبهم أفراد من طالبان إلى بوابات الطائرات في محاولة لتأمينهم وضمان سلامتهم.

وفضل المسؤولان عدم الكشف عن هويتيهما نظرا لحساسية التنسيق الذي لم يتم بشكل كامل قبل الآن بسبب مخاوف أمريكية حول رد فعل طالبان من أن أي أخبار علنية بالإضافة إلى وجود خطر قيام داعش خراسان بشن هجمات على الأمريكيين بحال علمه بأنهم متجمعين في مناطق معينة، حسبما قال المسؤولان.

وأكد مسؤولو إدارة بايدن أن طالبان كانت متعاونة خلال فترة الإخلاء وأشار مسؤولون رفيعو المستوى إلى أن الحركة التزمت بتوفير "رحلة آمنة" للأمريكيين.

وأكد أحد المسؤولين أن عمليات الاصطحاب حدثت في أوقات متعددة خلال اليوم، وكانت إحدى نقاط التجمع وزارة الداخلية الأفغانية المحاذية للمطار ، وقد أُبلغ الأمريكيون عبر الرسائل النصية عن الأماكن التي يجب أن يتجمعوا بها.