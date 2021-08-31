ناشطة أفغانية: الصفح والنسيان هو ما فعله بايدن مع طالبان.. وسيفعله مع داعش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—هنأ محمد سهيل شاهين، المتحدث باسم حركة طالبان، بانسحاب آخر جندي بالقوات الأمريكية من أفغانستان منتصف ليلة الـ31 من أغسطس/ آب الجاري.

وقال المتحدث باسم طالبان في تغريدته: "انسحب آخر جندي أمريكي من مطار كابل الساعة 12 ونال بلادنا استقلالها الكامل ولله الحمد. مبروك".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ"البنتاغون" قد نشرت صورة لانسحاب آخر عنصر بالقوات الأمريكية من أفغانستان، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بتعليق قالت فيه: "صورة لـ اللواء في الجيش الأميركي ’كريس دوناهيو‘، قائد الفرقة المجوقلة الـ 82، والذي يعتبر اخر عنصر من القوات الأميركية يغادر أفغانستان".

وأضافت القيادة المركزية في تعليقها: "وبمغادرته (دوناهيو) تم استكمال المهمة الأميركية (لإجلاء المواطنين الأميركيين، والأفغان من حاملي تأشيرة الهجرة الخاصة، بالإضافة الى الأفغان المعرضين للخطر)".