نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—تداول عدد من المشرّعين الجمهوريين بأمريكا من بينهم السيناتور، تيد كروز والنائب دان كرينشو، مقطع فيديو قالوا إنه يظهر قيام حركة طالبان بتنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق شخص علّق من على مروحية تحلق في السماء.

الادعاء في الفيديو هذا باطل، حيث أن المقطع المتداول أعاد المشرعون نشره عن حساب يحمل اسم "Old Holborn" الذي يقدم نفسه على أنه "كوميدي" والذي قام بادعاء باطل معلقا على الفيديو بالقول: "طالبان تشنق شخصا من مروحية في قندهار".

الحقائق أولاً: لم يُعدم أحد على متن طائرة الهليكوبتر في قندهار بالفيديو المتداول، تُظهر لقطات أخرى أن الرجل المتدلي من المروحية كان يرتدي حزامًا حول جسده، وليس حبل مشنقة حول عنقه، بالإضافة إلى أنه كان يتحرك بحرية - حتى بدا وكأنه كان يلوّح.

لم تتمكن شبكة CNN من تأكيد ما الذي كان يفعله هذا الرجل الذي كان يرتدي الحزام، إلا أن الصحفي الأفغاني، بلال سروري، الذي فر من البلاد أواخر أغسطس/ اب، قال في تغريدة له، الثلاثاء: "الطيار الأفغاني الذي يقوم المروحية هذه شخص عرفته على مر السنين. تلقى تدريبات في أمريكا والإمارات، وأكد لي أنه حلّق بمروحية بلاك هوك، مقاتل طالبان الذي شوهد هنا (بمقطع الفيديو) كان يحاول تثبيت علم طالبان من الجو لكنه لم ينجح في النهاية".