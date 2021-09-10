أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال المتحدث باسم طالبان، سيد ذكر الله الهاشمي، في مقابلة الأربعاء، إن النساء لا يمكن أن يكن وزيرات، وعليهن تقييد أنفسهن بالولادة.

وقالت الهاشمي، في حديث مباشر على قناة TOLO الإخبارية يوم الأربعاء: "ليست هناك حاجة لوجود المرأة في مجلس الوزراء. هل من الضروري أن تكون لدينا امرأة في مجلس الوزراء؟"

وتأتي تصريحات الهاشمي بعد خروج مئات الأفغانيات هذا الأسبوع إلى شوارع أفغانستان احتجاجًا على معاملة النساء والفتيات.

عندما ضغطت مذيعة أخبار TOLO على المتحدث باسم طالبان حول كون المرأة نصف المجتمع، ردت الهاشمي بقوله: "لم نقل إنها نصف المجتمع، الجميع يعتبرهم النصف، ولكن أي نوع من النصف؟ الطريقة التي نقول بها النصف في حد ذاتها معرّفة بشكل غير صحيح. هل وضعها في مجلس الوزراء يجعلها نصفها؟ وبغض النظر عن مدى انتهاكك لحقوقها، فقد تم منحها حقوقها؟ سأعطيكم مثالا على ذلك..."

ومضى الهاشمي قائلا: "على مدى السنوات العشرين الماضية، مهما كانت وسائل الإعلام، فإن الحكومة الأمريكية والحكومة العميلة في أيديهم، ومهما تم نشره، هل تم نشر أي شيء آخر في المكاتب سوى الدعارة؟ لم نفعل ذلك. وتذكروا، لن يسمح لنا أحد بدخول أفغانستان".

وسألت مذيعة شبكة TOLO الهاشمي عن تصنيف البغايا، قائلة: "لا يمكنك اتهام جميع النساء بالدعارة".

وحينها تراجع الهاشمي، وأوضح أن دور المرأة يقتصر على الولادة.

وقال الهاشمي: "لا، سأخبرك بشيء واحد. لم أقصد كل النساء، فالنساء الأربع المحتجات في الشوارع لا يمثلن كل نساء أفغانستان. نساء أفغانستان هن اللواتي ولدن أمة أفغانستان التي غُرست في الشهادة (أولئك الذين يضحون بأنفسهم). إنهن يربينهن على الأخلاق الإسلامية".

وواصلت مذيعة TOLO الضغط على الهاشمي بشأن دور المرأة كوزيرة في حكومة شاملة للجميع وتساءلت "ما هو السيئ للغاية في امرأة وزيرة؟"

فرد الهاشمي: "لماذا يجب أن تكون؟ أجيبي عن هذا السؤال بنفسك أولاً"، ثم أضاف: "سأخبرك لماذا لا. العمل الذي تقوم به المرأة، لا يمكنها القيام بهذا العمل. أنت تثقلها بشيء لا تستطيع القيام به، فهي غير قادرة. ما الشيء المفيد الذي يمكن أن ينتج عن ذلك".