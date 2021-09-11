بايدن في الذكرى الـ20 لهجمات 11 سبتمبر: الوحدة هي أعظم قوة لأمريكا

في ذكرى 11 سبتمبر.. مراسل CNN يسترجع ما حدث خلال 20 عامًا في أفغانستان

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن "الوحدة الوطنية هي أعظم قوة لأمريكا"، وذلك في مقطع فيديو مدته 6 دقائق نشره البيت الأبيض عشية الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر/ أيلول.

وسعى بايدن، في الفيديو الذي صور في البيت الأبيض، إلى التذكير بالشعور بالوحدة الذي ساد في أعقاب تلت الهجمات، وقال: "لقد رأينا البطولة في كل مكان، في أماكن متوقعة وغير متوقعة".

وأضاف: "رأينا أيضًا شيئًا نادرًا جدًا: إحساس حقيقي بالوحدة الوطنية. الوحدة والمرونة، القدرة على التعافي والإصلاح في مواجهة الصدمات، الوحدة في الخدمة، جيل 11 سبتمبر يتقدم للخدمة والحماية في مواجهة الإرهاب لتحميل هؤلاء الإرهابيين المسؤولية، لإظهار لكل من يسعى لإلحاق الأذى بأمريكا بأننا سنطاردك ونجعلك تدفع الثمن، وأن هذا لن يمنع، اليوم، وغدًا، من حماية أمريكا أبدًا".

وذكر الرئيس الأمريكي أن هناك "دوافع أكثر قتامة تلعب دورها"، وقال: "شهدنا القوى المظلمة للطبيعة البشرية: الخوف والغضب والاستياء والعنف ضد الأمريكيين المسلمين، الأتباع الحقيقيين والمخلصين لدين سلمي".

وأضاف: "رأينا الوحدة الوطنية تنحني، لقد رأينا الوحدة شيء يجب ألا ينكسر أبدًا"، مؤكدا أن "الوحدة هي ما تجعلنا ما نحن عليه، أمريكا في أفضل حالاتها".

وتابع بايدن بالقول: "بالنسبة لي، هذا هو الدرس الرئيسي في 11 سبتمبر، إنه في أكثر حالات ضعفنا، في الدفع والجذب لكل ما يجعلنا بشرًا، في المعركة من أجل روح أمريكا، الوحدة هي أعظم قوتنا"، مشيرا إلى أن "الوحدة لا تعني أن علينا أن نؤمن بالشيء نفسه، بل يجب أن يكون لدينا إيمان أساسي ببعضنا البعض".