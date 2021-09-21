رئيس السلفادور يغير وصفه على تويتر إلى "أروع ديكتاتور في العالم"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- غيّر رئيس السلفادور، نجيب أبوكيلة، وصف حسابه الرسمي على تويتر إلى "أروع ديكتاتور في العالم" بدلا من "والد ليلى"، اسم ابنته.

ولم يتضح تمامًا إذا ما كان حساب رئيس السلفادور، وهو مستخدم نشط لموقع التدوينات القصيرة، قد تعرض لاختراق أم أنه فعل ذلك بنفسه.

وفي وقت سابق، كان وصف الحساب قد تغيّر أيضًا إلى وصف "ديكتاتور السلفادور".

في حين واصل أبوكيلة التغريد منذ تغيير الوصف يوم الإثنين، عن عملة البيتكوين، بعد أن طرحت بلاده مناقصة قانونية للعملة المشفرة، وهي أول دولة تفعل ذلك.

في وقت اعتبر البعض أنها قد تكون رسالة ساخرة من الرئيس تجاه الاحتجاجات التي اندلعت ضده الأسبوع الماضي، بسبب تقنين البيتكوين.