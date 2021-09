كيف تعامل ترامب مع بوتين خلف الكواليس بـ2019.. مسؤولة سابقة تكشف

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—كشفت ستيفاني غريشام، السكرتيرة الإعلامية السابقة بالبيت الأبيض كواليس لقاء الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين على هامش قمة الـ20 العام 2019.

وقالت غريشام التي شغلت أيضا منصب كبيرة الموظفين لسيدة أمريكا الأولى السابقة، ميلانيا ترامب، حيث قالت إن ترمب قال لبوتين إنه سيتعامل بصورة أكثر قوة معه أمام الكاميرات عندما يبدأ تصوير المشاركين بقمة العشرين حينها.

ونقلت غريشام في كتابها "I'll Take Your Questions Now" واطلعت عليه CNN، على لسان ترامب قوله: "حسنا، سأتصرف بقوة أكثر قليلا معك (بوتين) لبضعة دقائق، ولكن هذا للكاميرات، وعندما يغادرون سنتحدث، تفهمني.."

وتطرقت أيضا غريشام في كتابها إلى موقف السيدة الأولى السابقة من قصة الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، حيث قالت: "بعد أن ذاعت قصة ستورمي دانيالز وتبعتها كل تلك الادعاءات من نساء أخريات شعرت بأن السيدة ترامب وكأنها بلا قيود، كانت (ميلانيا) مستقلة دوما عن زوجها ولكن الآن بعد هذه الإهانة العامة بدت وكأنها محررة ويمكنها القيام بأي شيء تريده".