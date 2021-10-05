"وثائق باندورا".. إليكم ما أوردته عن توني بلير وعمران خان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— لا تزال المعلومات التي باتت تعرف باسم "وثائق باندورا" والتي نشرتها صحيفة الواشنطن بوست عن عدد من القادة والزعماء والأثرياء في العالم محط اهتمام واسع، وفيما يلي نستعرض لكم ما أوردته الوثائق حول عمر خان، رئيس الوزراء الباكستاني وتوني بلير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق.

عمران خان:

تقرير صحيفة واشنطن بوست لم يذكر بأن عمران خان كان لديه أي حسابات بنكية خارجية إلا أن التقرير تضمن أسماء شخصيات من دائرته الضيقة من بينهم أحد كبار وزرائه بالإضافة إلى أحد كبار الداعمين والمتبرعين الذين مولوا حزبه.

خان غرد من جهته رادا على هذه الوثائق، قائلا: "(حكومتي) ستحقق مع جميع مواطنينا المذكورين في أوراق باندورا (و) إذا ثبت ارتكاب أي مخالفات، فسنتخذ الإجراء المناسب. إنني أدعو المجتمع الدولي إلى التعامل مع هذا الظلم الجسيم على غرار أزمة تغير المناخ".

توني بلير:

ذكرت قناة BBC أن أن بلير وزوجته شيري تفاديا دفع 312 ألف جنيه إسترليني (نحو 423 ألف دولار) كضريبة على شراء عقار، وذلك عندما اشتريا منزلا في العاصمة البريطانية، لندن، حيث أن المبنى الآن هو مركز شركة محاماة شيري.

ووفقا لـBBC فإن عائلة بلير قامت بشراء المنزل العام 2017 عبر شراء الشركة الخارجية التي تملك هذا العقار.. وقيام عائلة بلير بشراء الشركة الخارجية هو أمر قانوني ولكنه سمح لهم بتفادي دفع الضريبة لأن الضريبة لا تدفع عندما يتم الاستحواذ على شركة تملك عقارا معينا.

ويذكر أن الوثائق صادرة عن الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين أو ما يُعرف اختصارا بـ"ICIJ" إذ تعاون في اعداد هذا التقرير 150 وسيلة إعلامية دولية بما فيها صحيفة واشنطن بوست والـBBC والغارديان.