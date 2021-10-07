أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- توّصل ممثلو الولايات المتحدة والصين إلى "اتفاق من حيث المبدأ" للرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس جو بايدن لعقد اجتماع ثنائي افتراضي قبل نهاية العام، حسبما صرح مسؤول أمريكي كبير بالإدارة للصحفيين يوم الأربعاء.

وفقًا للمسؤول، التقى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية، يانغ جيتشي لمدة ست ساعات في زيورخ بسويسرا، في محادثات وصفها المسؤول بأنها "صريحة ومباشرة، وعلى نطاق واسع"

وقال المسؤول إنه سيتم تحديد تفاصيل الاجتماع "في الأيام المقبلة"، لكنه وصف اتفاق اليوم بأنه "خطوة مثمرة" باعتباره "جزءًا من جهودنا المستمرة لإدارة المنافسة بشكل مسؤول بين بلدينا، على أمل أن يكون ذلك" إلى حد كبير بنفس روح المسابقات اليوم - حوار مفتوح وصادق ذهابًا وإيابًا".

يعكس اجتماع الأربعاء "نبرة مختلفة" عما كانت عليه قبل ستة أشهر فقط، حيث اشتبك سوليفان ونظيره الصيني في قمة ألاسكا التي شهدت تبادل الانتقادات بين الدولتين بشأن الشؤون الداخلية لبعضهما البعض.

أقر المسؤول بأن الولايات المتحدة والصين "منخرطتان حقًا في منافسة شديدة، ونحن نرحب بذلك"، مضيفًا: "لكننا نعلم أن الحفاظ على هذه المنافسة الشديدة، وإدارة تلك المنافسة الشديدة بشكل مسؤول يتطلب حقًا دبلوماسية مكثفة"، مشيرًا إلى "الإحباط بسبب عدم قدرتنا على إجراء محادثات عميقة وذات مغزى مع نظرائنا الصينيين في الارتباطات السابقة".

ومع ذلك، كانت مناقشة زيورخ بين سوليفان ونظيره الصيني "خطوة في الاتجاه، وبالتأكيد محادثة أكثر جدوى وموضوعية وبناءة مما أجريناه في بعض محادثاتنا السابقة"، على الرغم من أن المسؤول حرص على عدم وصف خطوة اليوم باعتبارها "ذوبان الجليد".

وقال المسؤول للصحفيين، الأربعاء، إن سوليفان "أثار المجالات التي يكون للولايات المتحدة والصين فيها مصلحة في العمل معًا لمواجهة التحديات الحيوية العابرة للحدود"، وأيضًا "عددًا من المجالات التي لدينا فيها مخاوف بشأن إجراءات جمهورية الصين الشعبية"، بما في ذلك "الإجراءات ذات الصلة لحقوق الإنسان وشينغيانغ وهونغ كونغ وبحر الصين الجنوبي وتايوان".

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الصينية يوم الأربعاء إن الجولة الأخيرة من المحادثات مع كبار المسؤولين الأمريكيين في زيورخ كانت "شاملة وصريحة ومعمقة" لتبادل وجهات النظر.

وفقًا لبيان على موقع الخارجية الصينية، طلب يانغ جيتشي من الولايات المتحدة "احترام مصالح الصين الإقليمية والأمن القومي" و "التوقف عن التدخل في السياسات الداخلية الصينية".

وقال يانغ إن الصين تقدر "الموقف الإيجابي" للرئيس الأمريكي تجاه الصين، وتأمل في أن تتمكن الولايات المتحدة من تبني سياسات "عقلانية وعملية" بشأن الصين. وأضاف أن الصين رفضت استخدام "المنافسة" لتحديد العلاقات الأمريكية الصينية.

ولم يشر البيان الصيني إلى أي اجتماع محتمل بين شي جين بينغ وجو بايدن.