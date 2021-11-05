مؤشر فقاعة العقارات العالمي.. ما المدن التي تقع في قائمة الخطر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وفقًا لمؤشر فقاعة العقارات العالمي الصادر عن شركة “UBS”، تصدرت كل من فرانكفورت وتورنتو وهونغ كونغ ترتيب هذا العام ضمن المؤشر، لتصبح هذه من أكثر المدن التي تستدعي مخاطر الفقاعات الأكثر وضوحًا في تقييمات أسواق الإسكان بين تلك التي تم تحليلها.

وضمن المؤشر الذي ضم 25 مدينة، انضمت مدينة عربية واحدة وهي دبي، والتي وحدها جاءت ضمن القائمة في خانة العقارات المقومة بأقل من قيمتها. فوفقًا للتقرير أدت العوامل المتأثرة في البناء الزائد الهائل وانخفاض أسعار النفط، إلى انخفاض في أسعار المساكن خلال السنوات الست الماضية وهي الآن أقل بنسبة 40٪ تقريبًا من عام 2014 من حيث معدلات التضخم المعدلة.

ونتيجة لذلك، تحسنت القدرة على تحمل تكاليف السكن على الرغم من تآكل دخل الأسرة وسط التباطؤ النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تسهيل سبل التمويل وتوفير برامج المشتري الأول لشراء المنازل.

وذكر التقرير أنه منذ بداية العام، وصلت الأسعار الحقيقية إلى القاع، مدعومة بتحسين الطلب في الشريحة الأعلى من السوق، ليصل حجم المعاملات إلى أعلى مستوى له منذ عقد تقريبا. ويوضح التقرير أنه من المرجح أن يكتسب تعافي سوق الإسكان وتيرة في عودة الانتعاش الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار النفط.

نعرض لكم في الإنفوغرافيك أعلاه نظرة على ترتيب المدن في مؤشر فقاعة العقارات العالمي لعام 2021