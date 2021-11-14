اعتقال 3 أشخاص بعد انفجار سيارة راح ضحيته شخص في ليفربول

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- ألقت الشرطة القبض على ثلاثة رجال بموجب قانون الإرهاب، الأحد، بعد انفجار سيارة أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر في ليفربول بإنجلترا.

وكتبت شرطة مانشستر الكبرى على تويتر: "اعتقل ضباط في ميرسيسايد ثلاثة رجال تتراوح أعمارهم بين 29 و 26 و 21 عامًا في منطقة كنسينغتون في ليفربول بموجب قانون الإرهاب".

وأضافت الشرطة أن "شرطة مكافحة الإرهاب في الشمال الغربي تواصل العمل عن كثب مع زملائها في شرطة ميرسيسايد مع استمرار تحقيقنا بوتيرة سريعة".

وقالت الشرطة في وقت سابق يوم الأحد إن شرطة مكافحة الإرهاب في الشمال الغربي تحقق في الحادث بدعم من شرطة ميرسيسايد، و "تتفتح أذهاننا بشأن سبب الانفجار".

#LATEST | Officers in Merseyside have arrested three men - aged 29, 26 & 21 - in the #Kensington area of #Liverpool under the Terrorism Act. Counter Terrorism Police North West is continuing to work closely with colleagues at @MerseyPolice as our investigation continues at pace.

وقع الانفجار خارج مستشفى ليفربول للنساء يوم الأحد قبل الساعة 11 صباحًا بتوقيت المملكة المتحدة.

وقالت الشرطة إن شخصا توفي ونُقل آخر إلى المستشفى حيث يعالج من إصاباته التي لا تهدد حياته.