ماتت بسبب لدغة أفعى ولكن القاتل الحقيقي كان زوجها

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—عثرت والدة اثراه على ابنتها مستلقية بلا حركة على سريرها في منزل العائلة وعلى ذراعها الأيسر آثار دامية منقطة، قبل أن يهرعوا بها إلى المستشفى في جنوب منطقة كارلا في الهند.

إثراه وزوجها، تزوجا في العام 2018 وفي العام 2019 خطط لقتلها

ووفقا لوثائق المحكمة فإن سبب الوفاة كان نتيجة سم عالي الخطورة لأفعى الكوبرا الهندية، إلا أن العائلة أثير لديها شكوك ورفعت شكوى إلى الشرطة رغم أن لدغات الأفاعي ليست بالأمر المستغرب في الهند.

بعد محاكمة تصدرت عناوين الصحف المحلية، أدين قاتل أثراه وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة لارتكاب جرائم وصفها قاضي الحكم بأنها "شيطانية ومروعة".

ووجد القاضي أن موت إثراه كان بسبب الكوبرا - لكن القاتل الحقيقي كان زوجها، وأن الأخير لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها أفعى الكوبرا كسلاح.