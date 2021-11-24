استقالة أول رئيسة وزراء للسويد بعد بضع ساعات فقط من فوزها بالمنصب

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بعد ساعات قليلة من احتفاء السويد بفوز أول امرأة بمنصب رئيس الوزراء، الأربعاء، قررت ماغدالينا أندرسون الاستقالة من منصبها.

وأقر البرلمان السويدي، في وقت سابق الأربعاء، تولي أندرسون منصب رئيس الوزراء خلفا لستيفان لوفين الذي تنحى عن منصب رئيس الحكومة وزعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي.

وجاءت استقال ماغدالينا أندرسون من رئاسة الوزراء بعد فشل تمرير مشروع الميزانية في البرلمان، مع دعم المشرعين لمشروع قانون المعارضة.

وقرر حزب الخضر أيضًا ترك حكومة الأقلية الائتلافية مع الديمقراطيين الاشتراكيين بزعامة أندرسون، وقال حزب الخضر إن "الحكومة الحالية ستبقى كحكومة مؤقتة حتى يتم تشكيل حكومة جديدة".