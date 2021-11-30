من داخل قفص زجاجي.. رئيس التشيك يعين رئيس وزراء جديد لبلاده

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—برزت صور الرئيس التشيكي، ميلوس زيمان خلال مراسم تعيين، بيتر فيالا، رسميًا رئيسًا جديدا للوزراء في البلاد، الأحد، حيث قام بذلك جالسًا داخل صندوق زجاجي برفقة عاملين صحيين مغطين من الرأس إلى أخمص القدمين ببدلات صحية واقية.

Credit: ROMAN VONDROUS/POOL/AFP via Getty Images)

وكان زيمان قد ثبتت إصابته بفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" في وقت سابق من هذا الأسبوع، وهو يتعافى حاليًا بعد إقامة طويلة في مستشفى لمرض خطير غير مرتبط بفيروس كورونا في منتجع رئاسي في منطقة لاني غرب العاصمة التشيكية، براغ.

Credit: ROMAN VONDROUS/POOL/AFP via Getty Images

رئيس الوزراء التشيكي الجديد، ومثل أي شخص آخر في هذه المراسم كان يرتدي كمامة صحية واقية عندما قام بتوقيع الوثيقة الرسمية أمام رئيس بلاده الذي كان جالسًا داخل الصندوق الزجاجي الذي تم إنشاؤه خصيصًا لهذه المناسبة.

وخلال المراسم تحدث زيمان وفيالا مع بعضهما البعض باستخدام الميكروفونات، وقال زيمان إنه سيلتقي بعد ذلك بأعضاء حكومة فيالا المحتملين كل على حدة، مضيفا أنه يريد استكمال العملية بحلول 13 ديسمبر/ كانون الأول.