مقارنة بين قوة الجيش الروسي ونظيره الأوكراني.. من يتفوق عسكريًا؟

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- تمتلك القوات الروسية قدرات على طول الحدود الأوكرانية لتنفيذ غزو سريع وفوري، بما في ذلك إقامة خطوط إمداد، مثل الوحدات الطبية والوقود التي يمكن أن تستمر في صراع طويل الأمد، إذا اختارت موسكو الغزو، حسبما قال مصدران مطلعان على تقييمات الاستخبارات لشبكة CNN.

التفاصيل الجديدة حول الحشد الروسي تؤكد قلق المسؤولين الأمريكيين المتزايد بشأن التحركات. يمكن للمستويات الحالية للمعدات المتمركزة في المنطقة أن تزود قوات الخطوط الأمامية لمدة سبعة إلى 10 أيام ووحدات دعم أخرى لمدة تصل إلى شهر، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر.

وقال النائب الديمقراطي مايك كويغلي من إلينوي، وعضو لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، لشبكة CNN إنه يعتقد أن روسيا في وضع يمكنها من الغزو "عندما يريدون"، مُضيفًا أن "قدرات روسيا ستكون بمثابة حرب خاطفة في العصر الحديث".

وصرح مسؤول كبير في الإدارة لشبكة CNN بأن الولايات المتحدة "لاحظت إضافة قوات روسية إضافية إلى المنطقة الحدودية في الأيام الأخيرة"، لكن المصدر امتنع عن ذكر تفاصيل عدد القوات.

قال مسؤولون إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم الغزو أو ما إذا كان الحشد هو لعبة حافة الهاوية للحصول على تنازلات من الغرب. لكن الاستعداد العسكري الواضح أثار مخاوف المسؤولين الغربيين، الذين يقولون إن روسيا تعد نفسها لتكون قادرة على شن هجوم في وقت قصير جدًا.

وصرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، للصحفيين في لاتفيا يوم الأربعاء: "يجب أن نستعد لجميع الحالات الطارئة".

وبالمثل، قال مسؤول استخباراتي غربي كبير إن روسيا تحاول "تمهيد الطريق لتكون جاهزة لإجراء عملية واسعة النطاق إلى حد ما" في أوكرانيا في محاولة لإجبار كييف على الابتعاد عن انجرافها إلى فلك أوروبا الغربية وحلف شمال الأطلنطي.

نفت روسيا في الأيام الأخيرة أن لديها أي خطط لمهاجمة أوكرانيا، لكنها طالبت أيضًا بضمانات أمنية من الغرب، مثل تعهدها بأنها لن تسمح لأوكرانيا بالانضمام إلى الناتو.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الخميس: "لذلك إذا كان الناتو لا يزال يرفض مناقشة هذا الموضوع أو الضمانات أو الأفكار التي طرحها رئيس روسيا، فلاديمير بوتين، فسنتخذ بالطبع إجراءات لضمان أن أمننا وسيادتنا وسلامة أراضينا لا تعتمد على أي شخص آخر".

لا تزال الولايات المتحدة تدرس نوع المساعدة العسكرية التي يجب إرسالها إلى أوكرانيا في مواجهة التعزيزات الروسية.

ستفوض أوكرانيا زوارق دورية عسكرية جديدة، قدمتها الولايات المتحدة، في الأيام المقبلة لتعزيز مهامها في البحر الأسود، وفقًا لما ذكره شخصان مطلعان على الأمر.

وقالت المصادر إن الولايات المتحدة تخطط لإرسال المزيد من الأسلحة المضادة للدبابات مثل صواريخ جافلين، لكنها تراجعت في الوقت الحالي عن تزويد أوكرانيا بصواريخ أرض-جو، مثل ستينجر، التي تعتبرها روسيا استفزازية.

حذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها في أوروبا وحلف شمال الأطلنطي روسيا من عقوبات اقتصادية شديدة إذا تحركت لغزو أوكرانيا.

وقال مسؤول استخباراتي غربي كبير إن المسؤولين الغربيين يترددون في الانجرار إلى صراع عسكري مباشر مع روسيا، وهو ما تتفهمه موسكو.

وأضاف المسؤول: "إذا هددت بالقوة، وأبقيت قوتك في الميدان، وكانت التدخلات من الغرب، سياسيًا وعسكريًا، معتدلة أو معدومة، فهذا يشجعك. بشكل عام، أعتقد أن الهدف هنا هو توضيح "أنا على استعداد لتحمل هذه المخاطرة الكبيرة واستخدام القوة وأراهن أنك غير راغب في الانخراط معي ولديك خسارة في الأرواح".

يضغط المسؤولون الغربيون من أجل حل دبلوماسي يأملون في تهدئة التوترات - على وجه التحديد، التنفيذ الكامل لاتفاقيات مينسك، وهو بروتوكول لوقف إطلاق النار وقعته أوكرانيا وروسيا في عام 2015.

يوم الخميس قال بلينكن: "إن رقصة التانغو تحتاج إلى شخصين، وإذا كان ... أصدقاؤنا الروس على استعداد لتنفيذ التزاماتهم بموجب مينسك وكان أصدقاؤنا الأوكرانيون كذلك، فسوف ندعم ذلك تمامًا، وهذه هي أفضل طريقة لتجنب تجدد الأزمة في أوكرانيا".

وصف منتقدون اتفاقيات مينسك بأنها مفيدة بشكل غير متناسب لموسكو. لكن الولايات المتحدة كانت تدفع كييف وموسكو لتنفيذ شروطهما، بما في ذلك التغييرات الدستورية من قبل أوكرانيا التي من شأنها أن تمنح الحكم الذاتي لمدينة دونيتسك الواقعة شرقي أوكرانيا التي يديرها الانفصاليون.

كانت المدينة ساحة معركة رئيسية بين القوات الأوكرانية والقوات الموالية لروسيا لأكثر من سبع سنوات، ويعتقد بعض مسؤولي إدارة بايدن أنه إذا تحركت أوكرانيا أولاً في مينسك، فسيكون عبء خفض التصعيد على روسيا.