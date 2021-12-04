نشر السبت ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2021

روسيا تحشد جيشها على حدود أوكرانيا.. وأمريكا تتحرك لوقف أي غزو محتمل

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هذا ما قاله وزير خارجية أوكرانيا عن بوتين

كييف، أوكرانيا (CNN)-- أكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، لشبكة CNN، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، سيجريان محادثات مساء الثلاثاء.

وأوضح بيسكوف أن المحادثة ستُجرى من خلال تقنية الاتصال عبر الفيديو، دون تحديد وقت البدء بالضبط.

وقال بيسكوف عندما سُئل عن المدة التي سيستغرقها الاجتماع "الرؤساء أنفسهم هم من يقررون".

ويأتي الاتصال في غضون مخاوف من أن روسيا تخطط لغزو وشيك لأوكرانيا، وسط تحذيرات أمريكية.

كانت تقارير تحدثت عن عمليات انتشار عسكرية روسية مكثفة على حدود أوكرانيا التي تحصل على مساعدة عسكرية من الناتو وتريد في نهاية المطاف الانضمام إلى الحلف. في وقت يتم تكثيف الجهود الدبلوماسية بشكل عاجل بين المسؤولين الأمريكيين والروس.