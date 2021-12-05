نشر الأحد ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت شبكة CNN، السبت، إنهاء خدمات المقدم، كريستوفر كومو، بسبب دفاعه عن شقيقه، أندرو كومو، عمدة نيويورك السابق، ضد ادعاءات تتعلق بـ"سوء السلوك الجنسي".

وأصدرت CNN بيانا قالت فيه: "أُوقف كريس كومو عن العمل مطلع الأسبوع الجاري بانتظار تقييم إضافي لظهور معلومات جديدة حول ضلوعه بالدفاع عن شقيقه".

وتابعت الشبكة في بيانها قائلة: "لقد تعاقدنا مع شركة قانونية محترمة لإجراء المراجعة، وقررنا إنهاء خدماته، على أن يُطبق القرار فورا"، حسب تعبيرها.

وأردفت CNN في بيانها قائلة: "وخلال عملية المراجعة تلك، ظهرت معلومات إضافية، ورغم قرار الفصل إلا أننا سنواصل التحقيقات بالشكل المناسب"، وفقا للبيان.

Statement on Chris Cuomo’s termination from CNN. https://t.co/yKPwYtMznD

من جانبه، نشر كومو بيانا عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، قال فيه: "هذه ليست الطريقة التي تمنيت أن أُنهي بها علاقتي مع CNN لكنني أخبرتكم لماذا وكيف ساعدت أخي".

وتابع المقدم قائلا: "إذا اسمحوا لي أن أقول، بكل أسف، أنه لا يمكنني أن أفتخر أكثر بفريق برنامج كومو برايم تايم والعمل الذي قمنا به في البرنامج رقم 1 على CNN في التوقيت الأكثر تنافسية".

وختم كومو بيانه قائلا: "أنا مدين لهم جميعا وسأشتاق لهذه المجموعة من الأشخاص المميزين الذين ثدموا عملا رائعا"، حسب قوله.

وقال رئيس مجلس إدارة CNN، جيف زكر، في بيان له: "نعلم جميعا اننا اتخذنا القرار بوقف كريس كومو عن العمل على ضوء تقييمنا لبعض المعلومات الجديدة حول ضلوعه بالدفاع عن أخيه. اليوم أُعلم كريس أننا ننهي توظيفه في CNN. من المؤكد أن اتخاذ هذه القرارات ليس بالامر السهل فهناك الكثير من العوامل المعقدة التي تؤثر فيه، لكن مثلما أفعل دائما، كان من المهم أن أكون صريحا معكم"، حسب قوله.

وجاء قرار الفصل بعد أن أظهر تقييم للشركة القانونية التي تعاقدت معها الشبكة الطريقة التي ساعد بها كريس أخاه أندرو بمواجهة اتهامات بالتحرش الجنسي أجبرته على التنحي عن مصنبه كعمدة لنيويورك.