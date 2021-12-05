نشر الأحد ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2021

جاكرتا، إندونيسيا (CNN)-- قال المجلس الوطني الإندونيسي لإدارة الكوارث، في بيان في وقت متأخر الأحد، إن ما لا يقل عن 14 شخصًا لقوا مصرعهم وأصيب 56 آخرون في أعقاب ثوران بركان جبل سيميرو الإندونيسي.

وقالت الوكالة، في بيان، إن خمسة من الضحايا لم يتم التعرف عليهم بعد.

وتم نقل المصابين، من بينهم 35 في حالة سيئة، إلى المستشفيات الثلاثة، بحسب الوكالة.

وأضافت الوكالة أن ما مجموعه 1300 شخص قد شُردوا بسبب ثوران البركان ووصلوا إلى مراكز الإجلاء، بينما لا يزال تسعة أشخاص في عداد المفقودين.

وقالت الحكومة الإندونيسية إنها تستعد الآن لعملية إعادة توطين القرويين الذين فقدوا منازلهم، وفي الأشهر الستة المقبلة، سيقدم لهم مجلس إدارة الكوارث مساعدة مالية قبل أن تتمكن الحكومة من نقلهم.

ودُمرت مئات المنازل بالكامل وتضررت 33 مدرسة من جراء ثوران البركان.